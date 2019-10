PMT retira objetos que se usan para reserva de espacios públicos

Esta mañana en la Cámara de Senadores, el senador Paraguayo Cubas acusó de ladrón a su colega congresista Blas Llano. “¿Tenés pruebas”, respondió llano y comenzó el encontronazo, en pleno homenaje a Domingo Laíno.

Asimismo, el polémico senador Cubas dijo que “usted me advirtió de que no tire agua presidente”, haciendo referencia a que no se debería interrumpirlo mientras da sus declaraciones. No obstante, Llano pidió al Payo que “individualice sus acusaciones de robo” a lo que Payo responde “usted”.

Los términos grotescos y la tensión continuaron de esta forma: