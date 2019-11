Petta solicitó copias de investigación sobre DDJJ

El entrenador argentino brindó hoy una conferencia de prensa en la que presentó su lista de convocados del exterior para el combo de amistosos de este mes y también se refirió a los rumores que supuestamente lo ubicaban en un equipo de primera división del fútbol español, el Celta de Vigo.

“Mi compromiso con la Selección es total, tengo un contrato aquí y así será. Desmiento cualquier llamado u oferta. Repito, mi compromiso es total y estoy concentrado en el inicio de las eliminatorias. Tengo un compromiso y un contrato, que quiero cumplirlo hasta el final y sueño que sea con la clasificación al Mundial”, manifestó, reafirmado su postura de dirigir al cuadro albirrojo.

“Los que me conocen saben que no voy a escuchar ninguna propuesta. Se habló de Celta, pero ellos saben que no lo deben ni intentar porque me conocen. Conozco a la gente del Celta de Vigo, desmiento el llamado y la oferta. Ellos saben cuál va ser mi respuesta por eso ni intentan llamarme”, reiteró el estratega.

“El Toto” Berizzo también se refirió a la novedad en su convocatoria, el argentino nacionalizado paraguayo, Andrés Cubas. “Trabaja como volante mixto en Talleres de Córdoba, vive una realidad muy buena en su club, alcanzó su nacionalidad y su deseo es estar en la selección. Dada la oportunidad podemos convocarlo para verlo”, argumentó.

Prosiguió, reconociendo que de apoco sus dirigidos se van adaptando a su idea de juego. “Estamos cerca de plasmar lo que queremos con los futbolistas. Los jugadores van aprendiendo el dispositivo táctico y la línea de juego que queremos implementar en la cancha”, afirmó.

El entrenador expresó que cada uno llega a la Selección porque atraviesa un buen momento en su club, pero reveló que un determinado número se “repiten” debido a que considera que serán la base para el futuro. “Nuestro núcleo de jugadores se está conformando en nombres que se repiten de cara a lo que se viene, hay una línea de futbolistas que serán la base del futuro. Entre 14 y 16 se repiten porque son el núcleo de la selección”, indicó.

Sin embargo, insistió en que desea que todos se sientan observados de la misma manera porque para las eliminatorias el cuerpo técnico necesitará de todos. “Quisiera que todos los futbolistas se sientan observados por nosotros para que sigan trabajando porque vamos a necesitar de todos”, concluyó.