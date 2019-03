Petta sigue contando con el apoyo del presidente de la República

Al ser nuevamente consultado sobre el calificativo de “emperador” al ministro de Educación, Mario Abdo Benítez dijo que si Eduardo Petta sigue en el cargo es porque tiene su apoyo, y pidió que si hay cuestionamientos al interior de Colorado Añetete que se haga en privado no en público.

Por otro lado, sostuvo que no es niñero de la gente para cuidar lo que se dice, pero aseguró que tiene un liderazgo democrático. Expresó que no cree que el senador Silvio Ovelar haya reclamado cargos al referirse a que Petta no recibe a los correligionarios.

Sobre la audiencia que concedió a José Ortíz, empresario del grupo Cartes, sostuvo que como mandatario debe recibir a todos los que tienen proyectos de inversiones en el país. Si hubo indicios que ese grupo manejaba información privilegiada para instalar la cementera es una cuestión que compete a la Justicia.

Ratificó que tomó el compromiso de construir institucionalidad con poderes independientes y no piensa inmiscuirse en la labor del Poder Judicial.

Si bien dijo que no está en su itinerario dialogar con Cartes, afirmó que por el bien de la pacificación del país no tiene inconvenientes en reunirse con quien sea, pero no en base a impunidad.

