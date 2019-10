Perdieron 9-0 y esto fue lo que hicieron

La controversia se ha apoderado del conjunto de Atyrá, debido que a pesar de ser uno de los equipos que pelea por el ascenso a la primera división, la derrota de este fin de semana ante Fernando de la Mora ha provocado una situación poco ocurrente en el fútbol paraguayo y ha generado una incertidumbre con relación al futuro de la institución.

El titular del club, Rubén Deggeller, tomó la decisión de echar a todo el plantel de jugadores e incluso al cuerpo técnico por demostrar solidaridad con cuatro futbolistas que fueron separados por “bajo rendimiento” en el encuentro ante los fernandinos y hasta insinuó que “se vendieron” al rival de turno.

Francisco Ferreira, Gerente Deportivo del equipo atyreño, charló con respecto a este inusual caso en contacto con la 780 AM. El mismo, apuntó directamente a las acusaciones del presidente manifestando que son totalmente falsas.

“Nosotros estamos firmes, lo mejor que tiene el grupo de jugadores y el cuerpo técnico es la dignidad. No puede venir un tipo a decir tal o cual cosa, no se puede decir por decir nomás las cosas, se tiene que hablar con propiedad, no podes ser mediocre”, afirmó Ferreira.

Prosiguió, insistiendo que desconfía de las graves acusaciones del mandamás y añadió que el mismo está rodeado por dirigentes “tóxicos”. “Si ellos tienen la prueba si A, B, C, D fueron vendidos que nos muestren, entonces nosotros vamos a tomar las medidas. No pueden venir a decir fulano se vendió, el presidente me conoce hace más de 20 años y que a esta altura del campeonato no me conozca, está rodeado de gente tóxica, no tiene ganas de crecer. Atyrá Fútbol Club no se maneja como un supermercado como él piensa”, indicó.

También manifestó que por más que sean un equipo con presupuesto limitado, las ganas de crecer sobran, sobre todo teniendo en cuenta que están muy cerca de lograr el ansiado ascenso. “Somos el club con menos presupuesto, nosotros sí tenemos ganas de trabajar, tenemos dignidad y queremos seguir creciendo. Mi cuerpo técnico no tiene temor para subir a primera división porque somos serios”, culminó.