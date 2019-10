“Peloncho” condenado a un año de cárcel por robar G. 2 mil

View this post on Instagram

Amigos e amigas, recebemos essa semana uma notícia ruim: Doze está com câncer. Não é operável, precisamos iniciar o tratamento com radio e quimioterapia, pra ele ter uma chance de melhorar, o custo é caro, aproximadamente 7.000,00. Sendo assim, decidimos tentar levantar alguma ajuda, estou rifando meu ingresso do jogo da semifinal da libertadores*… *FLAxGRE* Será que conseguimos? Se você não tem interesse ou não tem como contribuir, pode ajudar a divulgar praquele amigo flamenguista? Pra nossa sorte, tem alguns milhares deles por aí… *Vamos Flamengo*! ❤🖤 Link da rifa na bio !!!