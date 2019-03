Pedro Ferreira “otro emperador” que no atiende a colorados, según Ovelar

El senador Silvio Ovelar, presidente del Congreso, afirmó que algunos ministros no interpretan la lógica del presidente de la República, que es una persona abierta y habla con todo el mundo, se creen “emperadores” y que el problema no es solamente con Petta, sino también con algunos directores de entes, refiriéndose al titular de la Ande, Pedro Ferreira.

Sostuvo que la gente pide audiencia porque quiere hablar con el jefe y no con el subordinado ni funcionario por diversas razones y que los titulares de ministerios o direcciones, deberían dedicar un día o determinada hora para escuchar o recibirle a la gente, porque éste es un gobierno que planteó escucharle a la ciudadanía.

Aclaró que no pidió ni un solo cargo ni absolutamente nada al ministro Petta, pero añadió que “no podes convertir tu Ministerio en un búnker y no recibirle a la gente. La gente que se queja y vuelvo a aclarar, no es solo con Petta, sino también con otros ministros y directores de entes”, puntualizó.

