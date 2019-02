Pedirán informe sobre computadoras a municipalidad de CDE

La fiscal Estela Marys Ramírez, quien investiga el caso que involucra al hijo de Celso “Kelembú” Miranda, indicó que solicitará informe a la municipalidad para determinar si la computadora sacada del predio de la comuna es o no un bien municipal.

Ramírez fue clara al manifestar que de la sede de la intendencia no puede salir ningún documento ni otro tipo de elemento, por esa razón remitió una nota pidiendo un reporte sobre dicho aparato.

Añadió que no basta con la presentación de la factura de compra del artefacto informático y resaltó que el mismo no contaba con un número de serie perteneciente al inventario. No descartó imputar al sujeto por hurto en caso de comprobarse que lo sustraído es de propiedad municipal.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?