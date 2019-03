PDVSA debe recurrir a compradores de petróleo menos conocidos

Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) está recurriendo a compradores menos conocidos, ya que la mayoría de las refinerías más grandes del mundo y las casas comerciales de alto calibre le dan la espalda a su petróleo.

Sahara Energy International Pte Ltd., MS International Corp. y Melaj Offshore Corp. se encuentran entre los compradores de crudo venezolano primerizos, según informes de embarque y personas con conocimiento de la situación. Entre ellas, las compañías tienen previsto cargar 3 millones de barriles en marzo y abril.

PDVSA recurrió a los nuevos compradores después de que casas de comercio como Lukoil PJSC y Trafigura Group Ltd anunciaran que no harían más negocios con PDVSA, después de que Estados Unidos impusiera sanciones más severas a fines de enero. Las sanciones a PDVSA equivalen a una prohibición de facto a las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano, lo que provocó que las refinerías de EEUU, entre ellas Valero Energy Corp., LyondellBasell Industries NV y PBF Energy Inc., abandonaran el barco.

Venezuela está teniendo dificultades para vender su petróleo, luego de que las sanciones redujeran las ventas a EEUU, el destino del 37 por ciento de sus exportaciones de petróleo en 2018. Los envíos a EEUU cayeron a cero en la semana que terminó el 15 de marzo, según datos del gobierno. Encontrar nuevos compradores puede ayudar a eliminar un exceso de 12 millones de barriles de petróleo venezolano que flota en la costa del país, la mayor parte sin vender.

Fuente: Infobae

