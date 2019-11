Paraguay golea y es finalista del Mundial de Futsal C13

El tenista español Rafael Nadal debía disputar hoy la semifinal del Masters 1000 en París-Bercy ante el canadiense Denis Shapovalov, pero se vio obligado a retirarse.

El segundo posicionado en el ránking ATP se lesionó durante el calentamiento previo al juego. Según las primeras informaciones que circularon, sufrió un desgarro abdominal.

Desgraciadamente, 🇪🇸 @RafaelNadal se ve obligado a abandonar por lesión el #RolexParisMasters.



🇨🇦 @denis_shapo avanza a la final en Bercy. pic.twitter.com/YPSJQscuzb — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 2, 2019

“Había hecho un buen calentamiento, no tenía ninguna molestia, pero en uno de mis últimos saques he notado algo en el abdominal. Estaba golpeando la pelota, girando hacia abajo, y he sentido un tirón en el recto. La sensación es que me he roto algo. No ha sido muy brutal, pero sí que lo he sentido inmediatamente. Eso quiere decir que alguna pequeña fibra ha saltado. Lo pequeña que es la rotura no lo sé”, expresó el tenista, lamentando lo que le sucedió.

De esta manera, será el canadiense Shapovalov quien dispute la final del torneo ante Novak Djokovic, este domingo.