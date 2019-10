“Paraguay debe salir victorioso en compra de potencia de Itaipú”

Fue lo expresado por el presidente de la ANDE, Ing. Luis Villordo haciendo referencia a la prosecución de las conversaciones con Brasil sobre la compra de potencia de Itaipú que ahora están en un nivel netamente técnico.

“Por ahora no hay acuerdo, pero estamos seguros que llegaremos a un entendimiento. No quiero hablar sobre los ítems donde no hay acuerdo y prefiero anunciar algo positivo cuando se concrete”, señaló Villordo.

Hay posturas de la ANDE que no son aceptadas por ELETROBRAS y viceversa, siguió diciendo, por eso aún el impase, pero cada reunión igual significa un pequeño avance. El objetivo de Paraguay es tener una ecuación financiera que nos otorgue previsibilidad y estabilidad en los costos.