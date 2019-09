Paraguay debe aprovechar su “as bajo la manga” en negociación sobre Itaipú

Cecilia Vuyk, miembro de la Comisión de negociación del Anexo C de Itaipú manifestó que nuestro país debe aprovechar la dependencia que tiene Brasil con la central para abastecer la demanda de energía y utilizar a su favor para sacar el mejor provecho para el desarrollo nacional.

Vuyk denunció que hasta el momento no hay acciones concretas con relación a la renegociación y que el gobierno no responde a la defensa de la soberanía ni a los intereses nacionales. “Si seguimos haciendo lo mismo, no nos vamos a ir a ningún lado”, expresó.

Señaló que en el 2023 tenemos una oportunidad histórica para revertir la situación. En tal sentido sostuvo que la ciudadanía fue la que dio un paso firme al lograr que el gobierno recule en el acuerdo firmado el pasado 24 de mayo y que salió a la luz luego de la renuncia de Pedro Ferreira al frente de la ANDE.