Para Petta, Contraloría no fue clara en la aplicación del debido proceso

El ministro de Educación Eduardo Petta, al referirse al informe de la Contraloría sobre inconsistencia en su declaración jurada de bienes, se quejó que no le corrieron traslado de lo que se está investigando, argumentando que eso está contemplado en la propia ley.

“Se me tuvo que dar 6 días de plazo para aclarar si existe alguna duda o si incurrí en alguna omisión de algo no formulado, eso no se respetó y es grave”, añadió Petta, dejando entrever que no le dieron derecho a la defensa.

La Contraloría según el ministro, tiene que ser clara en la aplicación del debido proceso.