Otro posible caso de feminicidio ocurrió en Coronel Oviedo

La víctima fue identificada como Francisca Meza González de 20 años, cuyo padre había denunciado su desaparición, según comentó a la 780 AM el Sub Oficial Samuel Paniagua, sub jefe de la Comisaría 52 de Coronel Oviedo.

Fue detenido, Joaquín Atilio Amarilla Benítez de 28 años, quien poseía antecedentes por violencia familiar. Tras ser detenido, el mismo confesó ser autor del crimen y agregó que actuó bajo los efectos del alcohol.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en la casa que alquilaba el supuesto victimario y presentaba golpes en varias partes, con signos incluso de haber sido ultrajada. La forense Ana Duarte determinó que falleció a raíz de un politraumatismo de cráneo grave.