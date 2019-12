Otra huelga de guardiacárceles de Tacumbú en puerta

Miriam Orrego, secretaria del sindicato de funcionarios penitenciarios del penal de Tacumbú, dijo que están a punto de resolver desde cuando irán a la medida de fuerza ,en protesta por que no cobran una bonificaciones prometidas.

Ya una medida anterior fue levantada tras la promesa de abonar ese plus, explicó Orrego y añadió que no entiende por qué Hacienda no libera los fondos, además está a punto de fenecer este periodo presupuestario.

“Somos quienes mas peligro corremos y los peores pagados”, lamentó la guardiacárcel. Agregó que valora el esfuerzo que hace la ministra de Justicia Cecilia Pérez, que entiende del justo reclamo que hacen.

Por su parte, la ministra dijo que tiene el compromiso de Hacienda de abonar hoy bonificaciones a guardiacárceles. Explicó además que el viernes anterior se pagó una parte del plus para los empleados penitenciarios de Tacumbú y para esta tarde está previsto el resto.

“El propio vice ministro de Hacienda prometió que hoy se pondrán al día con todo y así evitar la medida de fuerza” manifestó. La secretaria de estado afirmó que pone todo de su parte para lograr que se cumpla con el pago hoy mismo, pero depende de Hacienda liberar los rubros.