Operativo Patrón: Exponen red de delitos entre Brasil, Paraguay y Uruguay

Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. En la denuncia presentada ayer (19/12) a las 7 de la Corte Penal Federal de Río de Janeiro, el chorro Grupo de Trabajo de lava / RJ ha solicitado la condena de 11 brasileños, siete de Paraguay y Uruguay, y Messer, naturalizado paraguayo. Han sido acusados ​​de formar una organización especializada en lavado de dinero y otros delitos que ha operado al menos desde la década de 2000 (ver la lista de nombres y sus delitos a continuación).



La organización de Messer había estado practicando divisas extranjeras ilegales, evasión de divisas y lavado de dinero desde los países de origen de sus miembros. El brazo transnacional de la organización se remonta a uno de los hallazgos del esquema de sus clientes: el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, jefe de una organización de corrupción, que utilizó los servicios de la red Messer en Uruguay para ocultar cifras millonarias de crímenes en el Palacio de Guanabara y la Asamblea Legislativa (Alerj). Iniciada el 19 de noviembre, la Operación Patrón profundizó las investigaciones de Lava Jato / RJ sobre las operaciones ilícitas del grupo Messer en los países del Mercosur.



En la queja de 211 páginas, el MPF señaló 17 actos criminales cometidos por la organización desde 2011.y ciertos crímenes no cesaron incluso después del arresto de Messer en julio (fue un fugitivo de la corte de 14 meses). Para los 11 fiscales en Lava Jato / RJ, la sucursal de la organización Messer de Paraguay fue tan poderosa que le permitió continuar ocultando grandes sumas de dinero ilícito (se movieron alrededor de $ 1.5 millones) y financiar su fuga. Las tareas se dividieron entre los miembros del grupo, que el MPF identificó con tres núcleos especializados.



Núcleo financiero- Messer se ha aliado con doleiros de su confianza en Brasil, Paraguay y Uruguay, y los acusados ​​incluyen a aquellos activos en esos dos países (un dúo con sede en Montevideo colabora con los tribunales, proporcionando información a las autoridades). Dos líderes en este núcleo fueron el uruguayo Najun Turner, que movió más de US $ 14,6 millones a través de la red Messer entre 2011 y 2017, y el paraguayo Lucas Paredes, cuyas transacciones movieron casi US $ 20 millones durante este período. El cambio ilegal de divisas, la evasión de divisas y el lavado de dinero implicaron depósitos ocultos en dólares en el extranjero y la entrega de reales en Brasil.



Un grupo más grande de acusados ​​operaba con depósitos ocultos en dólares en Paraguay y repatriación encubierta de la conversión a reales en Brasil. Para disfrazar el origen criminal de figuras ocultas en Paraguay, utilizamos “cuentas de tickets” de compañías de diferentes sucursales.



Núcleo político: formado por políticos denunciados o cerca de ellos, el núcleo reunió a empresarios, políticos y abogados que garantizaban las actividades de la organización y su impunidad. El MPF identificó la asociación del expresidente Cartes con la organización al menos entre mayo de 2018 y julio de 2019, tiempo durante el cual Messer estuvo en libertad y Cartes intercedió por él, a pesar de las órdenes de arresto en ambos países.



La participación de Cartes en la organización fue demostrada por su financiamiento de $ 500,000 para el cambiador de dinero fugitivo, como lo cita el MPF en su solicitud de arrestar a la Corte brasileña. Este valor fue ocultado por el empresario Antonio Joaquim da Mota hasta su entrega a Myra Athaide, la compañera de Messer. En la queja, el MPF reconstituyó la forma en que actuó cada miembro de este núcleo, como proponer una presentación de Messer a las autoridades paraguayas con el compromiso de que lo encarcelarán durante cinco meses y luego disfrutar de la libertad sin ser extraditado (el abogado Leticia dijo el acuerdo Bobeda).



Núcleo operacional- Otro núcleo consistió en aquellos que apoyaron el transporte y la recepción de recursos ocultos de Messer. Además de Myra, este núcleo incluía a la madre Alcione Maria Athayde, el padrastro Arleir Francisco Bellieny y el operador Filipe Arges Cursage. Los cuatro aseguraron el flujo de dinero a Messer y, en el caso de Bellieny, su nombre fue utilizado con su consentimiento para que el cambista fugitivo se inscribiera en un gimnasio en Sao Paulo. El padrastro también trabajó en el servicio de la organización, por lo que al menos dos viajes a Asunción a mediados de 2019.



Los objetivos de la prisión

Reportado

1. Dario Messer – OC | CI | ED | LD

2. Najun Azario Flato Turner – OC | CI | ED | LD

3. Lucas Lucio Mereles Paredes – OC | CI | ED | LD

4. Roque Fabiano Silveira – OC | LD

5. Filipe Arges Cursage – OC | LD

6. Luiz Carlos Andrade Fonseca – OC | LD

7. Valter Pereira Lima – OC | LD

8. Horácio Manuel Cartes Jara – OC

9. Myra de Oliveira Athayde – OC | LD

10. Antonio Joaquim da Mota – OC | LD

11. Cecy Medes Gonçalves da Mota – OC

12. José Fermín Valdez González – OC | ED | LD

13. Felipe Cogorno Alvarez – OC | LD

14. Edgar Ceferino Aranda Franco – OC | LD

15. Jorge Alberto Ojeda Segovia – OC | ED | LD

16. Maria Alcione de Oliveira Athayde – OC | ED | LD

17. Arleir Francisco Bellieny – OC | ED | LD

18. Roland Pascal Gerbauld – OC | LD

19. Maria Leticia Bobeda Andrada – OC

OC: organización criminal; CI: intercambio ilegal; ED: Evasión de divisas; LD: Lavado de dinero

Fuente: Ministerio Público de Brasil.