Objetores siguen formando larga fila paro no ir al SMO

Una prolongada cola de jóvenes se extiende en los alrededores de la oficina del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia para inscribirse como objetores y solicitar la documentación necesaria para realizar trabajos comunitarios en lugar del servicio militar obligatorio.

Algunos de los aspirantes a objetores de conciencia se encuentran formando fila en la vereda desde las 04:00 de la mañana para hacer los trámites necesarios para conseguir el carnet.

Autoridades afirmaron en las últimas horas que la tasa militar a los que no realicen el servicio militar obligatorio o el servicio sustitutivo, no será tomada en cuenta, y los jóvenes no están obligados a pagarla.

Además que las Fuerzas Armadas no realizaran arreos para que los jóvenes sean participes del SMO.

