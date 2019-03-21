Nombres más raros de Paraguay: “Por fin bienvenido carajo y Killbroy Killer”

El Registro Civil emitió un listado de nombres raros que obran en actas de la institución, donde da a conocer los 76 nombres más llamativos. A continuación detallamos cuales son:

-KILLBROY KILLER

-ABIMAEL

-ABUNDIO

-ADALGUISA

-ADBINCULO

-AGILEO

-AGRIPINA

-ALARICO

-ALFRODICIO

-AGELBERTO

-AMARU

-AMORCITO (m)

-ANDRONICO

-ANIANO

-ANUNCIACIÓN

-ANUNCIO

-APARICIA

-APOLONIA

-AQUILINA

-ASCENCIÓN

-AUFRODICIA

-AVELINO GORGONIO

-BARSILIZA

-BARTOLO ALIPIO

-BASILICO

-BENEFRIDA

-CANTALICIO

-CASIMIRO

-CASTORINA

-CEFERINA

-CERFILA

-CIRPIANO

-CLEMENTINO

-CORNELIA/O

-CORONADO

-CRISTETA

-DALMIRO

-DEDINE

-DERMIDIO

-DOSPOSORIA

-DOMITILA

-DUBLINA

-EFIGENIA

-ELECSIPA

-ENGRACIA DOLORES

-ENTONY

-EROTIDA

-ESUTACIO

-EVANILDO

-EXALTACIÓN DE LA CRUZ

-FILERIO

-FILETO

-FILOMENO

-FLORICEL

-GENEROSA

-GUCISA

-HITO

-IHASMIN

-ILDORA

-JUSTA PACIFICA

-KEMPER

-KIRLIO

-LINDA PELUSA

-LLUVIA DE ORO

-MAFALDO

-MAMERTO

-MÍSTICA PALOMA

-OPTIMUS PRAYN

-PILSEN

-PLUTARCO

-POR FIN BIENVENIDO CARAJO

-RESTITUTO

-SANTA PRIMITIVA

-SILVESTRA

-WILKER

-TECLA

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