Nombres más raros de Paraguay: “Por fin bienvenido carajo y Killbroy Killer”

El Registro Civil emitió un listado de nombres raros que obran en actas de la institución, donde da a conocer los 76 nombres más llamativos. A continuación detallamos cuales son:
-KILLBROY KILLER
-ABIMAEL
-ABUNDIO
-ADALGUISA
-ADBINCULO
-AGILEO
-AGRIPINA
-ALARICO
-ALFRODICIO
-AGELBERTO
-AMARU
-AMORCITO (m)
-ANDRONICO
-ANIANO
-ANUNCIACIÓN
-ANUNCIO
-APARICIA
-APOLONIA
-AQUILINA
-ASCENCIÓN
-AUFRODICIA
-AVELINO GORGONIO
-BARSILIZA
-BARTOLO ALIPIO
-BASILICO
-BENEFRIDA
-CANTALICIO
-CASIMIRO
-CASTORINA
-CEFERINA
-CERFILA
-CIRPIANO
-CLEMENTINO
-CORNELIA/O
-CORONADO
-CRISTETA
-DALMIRO
-DEDINE
-DERMIDIO
-DOSPOSORIA
-DOMITILA
-DUBLINA
-EFIGENIA
-ELECSIPA
-ENGRACIA DOLORES
-ENTONY
-EROTIDA
-ESUTACIO
-EVANILDO
-EXALTACIÓN DE LA CRUZ
-FILERIO
-FILETO
-FILOMENO
-FLORICEL
-GENEROSA
-GUCISA
-HITO
-IHASMIN
-ILDORA
-JUSTA PACIFICA
-KEMPER
-KIRLIO
-LINDA PELUSA
-LLUVIA DE ORO
-MAFALDO
-MAMERTO
-MÍSTICA PALOMA
-OPTIMUS PRAYN
-PILSEN
-PLUTARCO
-POR FIN BIENVENIDO CARAJO
-RESTITUTO
-SANTA PRIMITIVA
-SILVESTRA
-WILKER
-TECLA