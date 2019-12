Noche Buena agradable y sin lluvias

El Ing. Eduardo Felippo, nuevo titular de Conacyt dijo que los ingenieros al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tienen más años de experiencia que los propios investigadores, haciendo alusión a los otrora presidentes de la institución.

Refirió que su sentido común es que hay pocos investigadores en Paraguay y que recién están comenzando, si se los sacrifica para dirigir el Conacyt no podrán investigar. Indicó que ya empezó a conversar con los distintos investigadores para escuchar las investigaciones.

Manifestó que la resistencia en su contra por su designación ante el consejo le obligará a ser mejor y añadió que no hay porqué descalificarlo por no es investigador. Sostuvo que no es una cuestión de profesión, sino de tener ganas de trabajar, porque no es más que un título jerárquico de ministro con lo que no va al supermercado.

Para Felippo, ingenieros tienen más experiencia que los propios investigadores

El Ing. Eduardo Felippo, nuevo titular de Conacyt dijo que los ingenieros al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tienen más años de experiencia que los propios investigadores, haciendo alusión a los otrora presidentes de la institución.

Refirió que su sentido común es que hay pocos investigadores en Paraguay y que recién están comenzando, si se los sacrifica para dirigir el Conacyt no podrán investigar. Indicó que ya empezó a conversar con los distintos investigadores para escuchar las investigaciones.

Manifestó que la resistencia en su contra por su designación ante el consejo le obligará a ser mejor y añadió que no hay porqué descalificarlo por no es investigador. Sostuvo que no es una cuestión de profesión, sino de tener ganas de trabajar, porque no es más que un título jerárquico de ministro con lo que no va al supermercado.

Estimó que el rechazo de los investigadores a su nombramiento sería por una discusión que tuvieron con su hermano que está en Feprinco.

Estimó que el rechazo de los investigadores a su nombramiento sería por una discusión que tuvieron con su hermano que está en Feprinco.