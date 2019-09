“No corresponde a Honor Colorado recomendar cambios de ministros”

Es la opinión de la Ingeniera Mercedes Canesse, ex vice ministra de Minas y Energía al aclarar que integrantes del Frente Guasu optaron por no formar parte del equipo de asesoramiento para la revisión del anexo “C”, bajo el argumento de no querer ser cómplices de algo que se podría hacer mal, además de estar como invitados de piedra.

La ingeniera sostuvo que ni siquiera se hizo un mea culpa por el acta firmada el 24 de mayo pasado con Brasil. “La gente necesita estar informada de lo que se va a negociar, pero parece mentira se hace todo lo posible para que nadie comprenda nada”, enfatizó.

Canesse comentó que estamos muy atrasados sobre la visión con relación a la renegociación de Itaipú, se perdió mucho tiempo y que los propios candidatos a la presidencia debieron haber tenido en agenda ese tema.