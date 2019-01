Nicole Kidman reveló cuándo llegará la nueva temporada de Big Little Lies

Big Little Lies fue un gran éxito en su primera temporada. No sólo fue aclamada por el público, sino que también recibió varios premios. Es por eso que este año llegará la segunda entrega y ya sabemos cuándo será el estreno.

En New Year’s Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen, Nicole Kidman, protagonista de la serie, reveló la fecha de estreno.

“En junio, creo que estamos evaluando esa fecha. Todavía tenemos que confirmarlo, pero muy pronto lo vamos a anunciar. Gracias por preguntarme, porque la verdad nos emociona mucho que la gente esté entusiasmada por ver lo que hicimos”, contó.

Además, contará con la gran incorporación de Meryl Streep, quien interpretará a la madre de Perry, el personaje de Alexander Skarsgard.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?