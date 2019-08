Nicolás Maduro, duro con Michelle Bachelet: “Debería agarrar una piedra y darse en los dientes”

La bella modelo Georgina Rodríguez y la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo no solo forman una pareja que se muestra fuerte y sólida, sino que también cuentan con una afamada vida, admirada por muchos.

¿Cómo se conocieron?

En una entrevista para el sitio británico The Sun, Georgina habló acerca de su relación con el de deportista y contó que se conocieron cuando ella trabajaba en la tienda Gucci como vendedora. Además, explicó que luego de ese flechazo a primera vista, se volvieron a encontrar y pudieron conversar mejor, fuera del ambiente laboral.

De esta manera, se enamoraron poco a poco y hoy son el modelo ideal de relación para muchas personas.

¿Y los peques de la casa?

Nacida en Argentina y nacionalizada española, la coronada como auténtica influencer dio a luz a su primera hija, Alana, fruto del amor con el jugador de la Juventus, quien aparte, tiene tres hijos mediante el método de subrogación de vientre.

Tiempo y trabajo

Co respecto a su ambiente laboral, Rodríguez, quien tiene solo 25 años, sostiene que puede compartir mucho tiempo con su familia gracias a que trabaja desde las redes sociales, promocionando marcas y siendo figura de grandes empresas.

El ingrediente de la felicidad

Georgina comparte constantemente fotografías de ella y Cristiano, a lo que los internautas comentan ¿cuál es el secreto? La modelo asegura que no cambiaría por nada a Cristiano y no hay presión que pueda con el lazo que forman juntos, pero que uno no debe dejar de soñar y seducir. En efecto, expresa que para hacerlo feliz, al final del día, utiliza lencerías sexis y atractivas.