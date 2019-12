Nenecho anunció rescisión de contrato con la firma TX

En conferencia de prensa el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez anunció la rescisión de contrato con la empresa panameña TX encargada de la gestión tributaria (cobro de impuestos) de la comuna capitalina.



Refirió a su vez que se pone a disposición de la Contraloría General de la República, para un control de todas las dependencias de la municipalidad.



“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones. No tengo techo de vidrio ni cola que me pisen. Me debo a la ciudadanía”, expresó Rodríguez.



Así también, denunció el amedrentamiento que está sufriendo en las últimas horas y responsabilizó al diputado Hugo Ramírez de lo que le pueda ocurrir a su familia o a él.



Respecto a lo manifestado por Pedro Alliana que él ya no pertenecía a Honor Colorado, dijo que se sigue considerando parte de dicho movimiento.