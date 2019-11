Murió Lewis, el koala que había sido rescatado por una valiente mujer

El abogado Ricardo Preda advirtió que hay que tener cuidado con esa figura, en países de Europa está muy discutida, pues consideran que muchas veces se utiliza para resolver asuntos sin llegar a la verdad real.

Preda indico que se toman como ciertas las declaraciones de un co procesado que tiene interés particular. En Estados Unidos y Brasil les dan una extrema importancia, y de alguna manera el Código Penal Paraguayo tiene figuras semejantes a la delación premiada, talvez no con ese rótulo, pero tiene incisos que permiten prescindir de la pena cuando se contribuye para resolver un caso.

Recomendó poner ciertos filtros y tratar caso por caso, es decir no generalizar su aplicación pues puede conspirar contra el objetivo de aplicar sanciones de manera justa.