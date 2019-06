Murió Isabel Sarli, protagonista de “La burrerita”

El senador Jorge Querey indicó que a un año y medio del pedido de captura internacional de Dario Messer, no se hizo un solo procedimiento para tomarlo preso.

“La Policía Nacional ni siquiera tenía el listado de las propiedades que posee y se especulaba con que el mismo se movía cerca de la frontera”, indicó.

No existe una sola carpeta abierta sobre funcionarios públicos que estarían relacionados con Messer, y si no se sustancian los procedimientos jurídicos, no vamos a recuperar ningún dinero, lamentó

Concretamente se refería a que Brasil pidió los bienes requisados de Darío Messer en nuestro país, valuados en 100 millones de dólares, tras una delación premiada acordada con los hijos del prófugo.