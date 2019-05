Mujer baleada dijo que recibía amenazas de la novia de su expareja

En diálogo con la 780, la señora Dominga Noguera, madre de Wilma Castillo Noguera, quien fue atacada a balazos por dos motochorros, confirmó que su hija embarazada le contó a la fiscal del caso que recibía amenazas permanentes de la actual pareja de su ex novio.



Ya cansada de esa situación bloqueó su número. También manifestó a la investigadora que recibió la instrucción de parte de Martín Antonio Vera de ir hasta un lugar para entregarle dinero para sus estudios pre natales.



En ese lugar recibió los tres impactos de bala. La madre de la mujer cree que existe una confabulación entre Antonio Vera y su actual compañera para atentar contra Wilma.



Según dijo, su hija no comentó que haya recibido amenazas por parte de su ex pareja antes de este lamentable episodio.