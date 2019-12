Movimiento independiente busca ser nueva opción para Asunción

Teo Urbieta, reconocido activista por los derechos de personas con discapacidad, explicó que el movimiento independiente “alternativa” está surgiendo para presentar proyectos de gestiones innovadoras en la ciudad de Asunción.

Para inscribir al citado movimiento necesitan juntar 1.500 firmas como exige la Justicia Electoral y están ahora en ese trabajo. Será una lista solo para candidatos a concejales, no para Intendente.

Explicó que decidió incursionar en la política para no quedarse simplemente en la queja . “Las oportunidades que tuve en mi vida a pesar de mi discapacidad física me obligan a trabajar por las personas que no tuvieron la misma suerte, y dónde se toman las verdaderas decisiones es en la política”, resaltó.