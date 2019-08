Movilizaciones y huelgas anuncian docentes

Movilizaciones y estado de huelga para la próxima semana es lo que anunció hoy viernes en conferencia de prensa Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay Auténtica.

Algunos de los motivos expuestos fueron no haber sido incluídos para participar en el proyecto de presupuesto que fuera elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia, además de no incorporar el acuerdo que contempla el 16% de ajuste salarial para todos los trabajadores de la educación y funcionarios del MEC, otro motivo que expuso Espínola es el impreciso anuncio del ministro Eduardo Petta quien indicó que el reajuste del 16% se dará a partir del mes de julio de 2020, reajuste que debe realizarse en enero del 2020, por lo que no aceptan ni aceptarán lo anunciado por Petta, “en enero del 2020 se debe dar este reajuste para cumplir con el acuerdo que los conduce al 2021, la implementación del salario básico profesional y de la carrera docente” dijo el secretario general de la OTEP-A. Agregó que no sólo el salario está ausente, también lo está el escalafón docente, que quinquenalmente deben acceder los trabajadores de la educación, un incentivo económico por méritos, títulos, experiencia al igual que la bonificación familiar.