Monumental gesto de River Plate

El club River Plate de Argentina abrió sus puertas a los sin techo en la noche más fría del año en Buenos Aires. Decenas de personas en situación de calle se acercaron al estadio de fútbol en busca de mantas, ropa de abrigo, una cena caliente y cama en una noche gélida.

Un total de 103 personas en situación de calle desayunaban hoy en el estadio Monumental de River Plate, en el barrio porteño de Núñez, donde pasaron la noche atendidos por voluntarios del club y de la Red Solidaria en una iniciativa para prevenir muertes provocadas por las bajas temperaturas invernales.

“Están por cumplirse 48 horas sin que se haya registrado en todo el país una muerte de persona en situación de calle por las bajas temperaturas”, dijo Juan Carr, líder de la red, al señalar que otros clubes de fútbol se han ofrecido a sumarse a esta iniciativa.

Señaló que ha mantenido contactos con dirigentes de Vélez Sársfield, Estudiantes de Buenos Aires y Platense para sumarse a la iniciativa, organizada luego de que en los últimos quince días se registrara la muerte de cinco personas en las calles de distintas localidades de todo el país causa del clima invernal.

“Estamos muy emocionados y agradecidos por la solidaridad”, dijo.

En diálogo con Cadena 3 contó que durante la noche, “los más chicos recorrieron el club como una visita guiada”.

“Si no hubiera abierto sus puertas no sé dónde hubiera dormido. Estoy muy agradecido. Era un frío muy cruel el de anoche”, dijo un hombre.

“Estamos en situación de calle. Estamos agradecidos por lo que hizo River. Hace siete meses que me he quedado sin trabajo. Soy oficial albañil, no es placentero pero es la circunstancia que me toca vivir todos los días”, expresó otro.

En el Monumental se recibieron frazadas, abrigos y kit de limpieza como toallas, cepillos de dientes, dentífrico y pañales para bebés.

La ropa donada no se repartió en su totalidad porque fue más lo donado que la demanda. Por eso, quien necesite abrigo puede acercarse cada noche al ropero de Red Solidaria en Plaza de Mayo.

