Ministro reconoce que hay atrasos en dar respuesta a reivindicaciones campesinas

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, resaltó el civismo y la organización demostrada un año más por los labriegos que vinieron hoy a la capital a hacer sus reclamos, durante la vigésima sexta marcha.

“Todos los reclamos que hacen son legítimos y entendibles, pero depende de cada administración gubernamental darle o no alguna salida según su capacidad. Aquí quiero destacar que no se produjo ni un solo incidente y no se perjudicaron derechos de terceros”, agregó el secretario de Estado.

