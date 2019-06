Ministro pakistaní aparece en directo con el filtro de gato por error

El partido político Movimiento por la Justicia de Pakistán emitió en directo por Facebook Live una rueda de prensa organizada por el ministro de información de la provincia de Jaiber Pastunjuá.

Una noticia que no daría la vuelta al mundo si no fuera porque al equipo de redes sociales del partido no se les hubiese olvidado quitar el filtro de gato de la aplicación y apareciera en las imágenes un ministro con orejas rosa y bigote felino.

Minutos después los encargados de la emisión retiraron el contenido, pero ya era tarde. En las redes sociales corrieron las imágenes como la pólvora desatando las bromas entre los tuiteros y obligando al partido a emitir un comunicado en el que informaron que el error fue de “uno de nuestros trabajadores voluntarios”.

