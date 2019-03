Ministro de Senadis consternado por muerte de manifestante

El ministro de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, César Martínez, señaló que están totalmente consternados por la muerte de Guido Aponte Jara (53), uno de los manifestantes que reclamaba medicamentos frente a la institución.

Martínez dijo que era una situación que no estaba bajo su control refiriéndose al estado de salud del fallecido, mencionó que Jara padecía una patología de base que no corresponde a la Senadis, que es un centro de rehabilitación donde concurren las personas para un apoyo y ayuda técnica, pero no para un tratamiento médico.

Destacó que el reclamo de muchos usuarios es que cuando vienen del interior, quieren llevar medicamentos por dos o tres meses, por el costo que implica trasladarse hasta el local de la institución.

En éste punto destacó que por una disposición internacional no pueden entregar remedios controlados en mucha cantidad, porque tienen un procedimiento médico que cumplir y no pueden entregar para dos o tres meses.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?