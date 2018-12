Ministro de Defensa aclara que no arrearán ni multarán a objetores

El general Bernardino Soto Estigarribia, en conferencia de prensa, ratificó que las Fuerzas Armadas no arrearán ni multarán a los jóvenes objetores de conciencia. Indicó que la prioridad es formar una reserva instruida para la defensa nacional y no tienen un fin recaudatorio.

“El SMO es la razón de ser de las FFAA y en ese sentido lo que podemos hacer desde el ministerio es tratar de motivar a los jóvenes para cumplir con esa obligación constitucional para prepararse y defender a la patria”, manifestó.

El titular del secretario de Defensa recordó el servicio militar se trata de una obligación constitucional, por lo tanto se debe cumplir, no obstante, mencionó que existe una alternativa para objetores a través del servicio comunitario.

“Lo que hacemos es un llamado a la conciencia ciudadana especialmente para los que están en edad militar para el cumplimiento de le ley”, dijo.

Igualmente dijo que no existe ninguna pena que aplicar cuando el ciudadano no cumple con el servicio o no paga la tasa militar.

Finalmente reconoció que no tienen la infraestructura para recibir a los 40 mil jóvenes que al año están en edad de acudir a los cuarteles, por esa razón, anunció que trabajarán en un proyecto para exonerar el pago a aquellos que manifiestan su intención de acudir al servicio, sin embargo por cuestiones de capacidad no pueden hacerlo.

