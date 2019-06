Ministro asegura que no se justifica movilización de campesinos

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante su visita por el departamento de Misiones, salió del protocolo y realizó un discurso por críticas sobre su gobierno.

“Y no me van a desanimar, como no han podido derrotarme, no importa aquellos que construyen desde la apología de la mala noticia, no me van a vencer, ni a un pueblo unido que sabe lo que quiere, detesto la uniformidad de criterios porque adormece el espíritu crítico de una sociedad que tiene que ser más rigurosa”, aseveró Mario Abdo.

En otra parte mencionó: “Yo no les pido ayuda para mí, porque yo soy un piloto de tormenta, a mí no me asustan los desafíos ni los griteríos ni el bullicio porque yo me crié en la lucha, yo me enfrenté a poderosos por defender ideales y me voy a seguir enfrentando a poderosos”.

El presidente realizó esta mañana una jornada de gobierno en Misiones para la entrega de aportes para las áreas de salud, educación y agricultura, en el Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Tecnológica de la Gobernación.