Ministra de la Mujer dice que no es corrupta y puede justificar todo lo que tiene

Nilda Romero, cuya declaración de bienes, según la Contraloría, presenta inconsistencias, señaló que hace 31 años vive en el mismo lugar y que su casa, por una cuestión de plusvalía, tiene un valor 10 veces mayor.

“Solo tengo una casa, no otro inmueble y poseo un vehículo. Vivo relativamente bien pues trabajé toda la vida, pero no toqué jamás un solo peso que no me pertenezca”, aseveró.

Aseguró que va a demostrar con documentos que todo está en orden, pero le duele que algunos medios ya la presenten como una corrupta. Añadió que se pone a disposición de la Fiscalía para cualquier investigación.