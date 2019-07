Militares no desaparecieron, estaban de “paseo”

View this post on Instagram

🇵🇾 Candidata a Miss Capiatá 2019 ⚩ Me agrado en tener la gracia de poder compartir con personas que sufren discriminación, creyendo que la discapacidad es un defecto. ⚩ Demostramos que ante los ojos de Dios somos todo iguales 👑 Somos academia de modelos ⚩https://www.facebook.com/CristianFernandezModelSchool/ 🎥🎬 Primera finalista con discapacidad de la ciudad de Capiatá señorita Ercilia García Ojeda 🎙️ Agradecimientos especiales a la señora Pelusa Rubín 📹. 👑 @alestilopelusaok