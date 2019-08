Miembros de la Comisioón Escrache quedaron en liberad

Fue lo afirmado por el ministro asesor político de la presidencia, Daniel Centurión, quien hizo una reflexión tras cumplirse el primer año del mandato de Mario Abdo Benítez.

“Si algo tenemos que evaluar también, es el sistema comunicacional que tiene el gobierno. Lo que se hizo no se comunicó y la ciudadanía percibió de manera negativa el gobierno”, aseveró Centurión.

Por su parte, no coincidió con los que dicen que el presidente de la República no tiene liderazgo, replicando que una persona que carece de ese valor no podría llegar a la presidencia.