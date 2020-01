Matan de 2 balazos a miembro de la FTC

El seleccionado nacional Sub 23 se alista para lo que será el Torneo Preolímpico Sudamericano 2020, que tendrá lugar en Colombia desde el 18 de enero al 9 de febrero.

En la competencia que ofrece dos boletos a los próximos Juegos Olímpicos, el conjunto guaraní integrará el Grupo B junto a Brasil, Uruguay, Perú y Bolivia.

El adiestrador Ernesto Marcucci tendrá una baja más que importante en su equipo, pues no podrá contar con el delantero Sebastián Ferreira, su carta de gol.

Esto, debido a que su club, el Morelia de México, no está de acuerdo con ceder al atleta, sosteniendo que cómo no se trata de una competencia FIFA, no están obligados a acceder al permiso y el atacante fue llamado para formar parte de la pretemporada con el club azteca.

Es por esto que Sergio Bareiro, delantero de General Díaz, fue el elegido para reemplazar a Ferreira.