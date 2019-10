Mario Varela dijo que hubo un error involuntario en su Declaración Jurada

Durante su visita a los estudios de Radio Primero de Marzo, el director de árbitros de la APF reveló detalles de lo que será la implementación de la tecnología en el fútbol guaraní desde el año próximo.

Desde la próxima temporada el fútbol nacional tendrá la implementación del sistema de video arbitraje, en este sentido, el director de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol reveló los detalles.

“Estamos trabajando desde hace tiempo con los estadios para que puedan modificar lo que sea necesario para obtener la certificación FIFA. Si no reúne las condiciones los estadios no van a poder tener certificación para el VAR”, expresó, también recalcó que de no poseer los requerimientos los clubes tendrán que recurrir a otros estadios para oficiar de local.

“Tenemos que tener el espacio necesario para las cámaras, la lumínica tiene que estar en buenas condiciones. Todos los clubes tienen falencias, pero todos están predispuestos a realizar las modificaciones porque están todos entusiasmados”, manifestó.

“Cuando analizamos las jugadas, las analizamos a fondo. Vamos a la primera opción que el árbitro cobró penal; entonces el VAR dice que tiene elemento para volver a ver la jugada. La otra opción es que el árbitro no cobre penal; entonces el VAR dice que tiene elemento para cobrarlo”, explicó, relatando detalles de cómo se analizaría una jugada de una pena máxima.

El uso de la tecnología en el fútbol, sobre todo en Sudamérica, en la última Copa América y Copa Libertadores, han sido muy cuestionados con relación a la demora que se tenía al momento de chequear las jugadas dudosas, con respecto a esto, Elizondo explicó que puede ser hasta algo normal debido a que en los análisis se deben tener todos los detalles de la jugada en cuestión.

“Hay que enfocarnos en la línea de intervención; por eso el VAR puede chequear, para ver argumentos que tuvo el árbitro para cobrar determinada jugada. Si por ejemplo hay una jugada donde el árbitro deja seguir, el AVAR puede pedirle que no reanude la siguiente jugada para poder seguir chequeando, si no hay nada se dice “chequeado todo limpio” y se prosigue con el juego”, detalló.

Por último, recalcó que el sistema de video arbitraje es una herramienta para mejorar o evitar errores de los jueces en los encuentros. “La tecnología no entra a desvirtuar la esencia del fútbol”, indicó.