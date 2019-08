Presidente no teme enfrentar juicio político

El presidente de la República manifestó que el juicio político se puede dar o no y está en manos de los congresistas resolver. “Si tengo que concurrir, lo haré porque soy respetuoso de las instituciones; sin embargo, estoy con la conciencia tranquila, me pude equivocar pero no adrede para perjudicar al país” indicó.

Añadió que la ciudadanía está cansada de lo largo que es este tema y se debe resolver de una vez, ya que hay demasiada intranquilidad. “El país necesita estabilidad para generar confianza al capital local y extranjero”, afirma.

Abdo Benítez también señalo que tiene la intención de reconstruir el diálogo con la oposición. Sobre los que cuestionan su falta de liderazgo, respondió que al contrario, tiene un liderazgo democrático. Asimismo, el presidente expresa que no teme enfrentar el juicio político.