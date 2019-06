María Edith: “Un circo con tanto cinismo no podía tener éxito”

La señora María Edith viuda de Debernardi manifestó que tuvo una sensación de mucha paz al enterarse del fallo y que ya cuando vino de Costa Rica estaba muy optimista por lo convincente de la defensa del Estado.

“Un circo con tanto cinismo no podía tener éxito”, señaló para agregar que ahora espera que el CONARE de Brasil revoque el status de refugiados políticos de quienes la secuestraron.

Por su parte, el abogado de familia Arrom dijo que no fue un fallo convincente, pues los jueces no desacreditaron la existencia de torturas, solo alegaron que el Estado no fue responsable. Deja un precedente malo y peligroso para toda la sociedad, que puede sentirse indefensa a partir de esta decisión.

Al hablar del componente ideológico, el abogado indicó que existe una hegemonía del sistema capitalista en latinoamericana.