El considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia, Diego Armando Maradona, dejó de ser entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, a poco más de haberse cumplido dos meses de asumir en el cargo.

“D1OS” renunció a la dirección técnica del conjunto de la Plata debido a la desigualdad política, ya que el presidente, Gabriel Pellegrino, no se presentará a las elecciones del próximo día sábado.

Fue el propio titular del club quien reveló la noticia a los medios de prensa. “Maradona dejó de trabajar hoy, ya no es más el técnico de Gimnasia. Él trabajaba en un esquema de unidad, dijo que está para sumar, no para dividir. Le encantaría seguir, pero quiere la unidad, no se dio”, expresó el mandamás.

El exjugador de 59 años de edad, ya había “advertido” a los componentes del plantel principal del club que no seguiría en la dirección técnica en caso de no concretarse la unidad política. Ante esto, los referentes del equipo le demostraron su apoyo solicitando su continuidad en el banco al menos hasta fin de año.

Maradona dirigió un total de ocho partidos, en los que cosechó tres victorias y cinco derrotas. No obstante, el titular de la institución elogió su trabajo asegurando que desde su llegada el club mejoró notoriamente.

“El club está mucho mejor que hace tres años, había que seguir trabajando. Si no podemos lograr la unidad quiere decir que no somos parte de la unidad. Él quería seguir trabajando, le gustó el club, tuvo una predisposición genial”, aseguró.

Más allá de las internas políticas, hay un asunto de fondo que pesó en la decisión. Según trascendió, el club no está en condiciones económicas de poder mejorar el plantel tal como pretendía “El diez” para intentar enderezar el rumbo en la segunda parte del torneo el próximo año.