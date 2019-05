Madre de Edelio a la espera de una respuesta del gobierno

Al cumplirse casi cinco años del secuestro de Edelio Morínigo, su madre la señora Obdulia Florenciano, emplazó al presidente de la República que si no tienen alguna información concreta para el 5 de julio, van a recurrir a instancias internacionales.

La mujer dijo que ya es demasiada larga la angustia de su familia y que Mario Abdo no está demostrando ningún interés en su caso, ni siquiera los recibe en su despacho.

“Si no quiere que entremos en su casa que por lo menos en la calle nos atienda, pero no puede dejar de escuchar nuestro reclamo”, dijo casi entre lágrimas la señora, añadiendo que está muy disgustada con el mandatario, y que si el mismo no piensa como un padre de familia, no sirve como presidente.

Lamentó que haya gente mal intencionada que lanza la versión que su hijo se sumó al grupo armado y ratificó que está retenido a la fuerza. La mujer intentó leer un comunicado pero se quebró y no pudo hacerlo, y dejó a cargo de su esposo la lectura.