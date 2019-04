Madonna y Maluma lanzarán una canción en honor a Medellín

La ‘reina del pop’ estadounidense, Madonna, publicó un primer avance de su nuevo disco ‘Madame X’, que incluye una colaboración con el reguetonero colombiano Maluma titulada ‘Medellín’. El álbum estará disponible desde este miércoles 17 de abril en las plataformas digitales de la artista.

Después de cuatro años de ausencia, Madonna regresa con ‘Madame X’ y ya ofreció a sus fans unos segundos de lo que será el explosivo álbum. “Lo que más duele / es que no estaba perdida”, dice una de las frases que aparece en un pequeño video dirigido por el portugués Nuno Xico, que la diva publicó en sus redes sociales.

En las imágenes aparece la cantante contando detalles del sencillo ‘Madame X’, que es una espía que viaja por el mundo para luchar por la libertad y “trayendo luz a lugares oscuros”, según dijo.

“Es una monitora de cha cha, una profesora, una jefa de Estado, una ama de casa, una amazona, una prisionera, una estudiante, una madre, una niña, una monja, una cantante, una santa, una puta”, afirma Madonna sobre la identidad de su personaje.

Pero además, a través de una fotografía la diva ofreció información sobre la tan esperada canción conjunta con Maluma, luego de su primer encuentro en el backstage de los premios MTV VMA 2018 donde el colombiano estuvo como figura invitada cantando el tema “Felices los 4”.

“Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel… Love you Queen you’re such an inspiration (Te amo Reina, tu eres una gran inspiración)”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram debajo de una fotografía en la que aparece junto a la diva de los 80’s.

Después de ese encuentro en agosto de 2018, un clip publicado que el coreógrafo Marvin Gofin publicó en sus redes inició las primeras especulaciones sobre una colaboración entre estos artistas. En el video se veía a Madonna grabar la voz en un estudio de Los Ángeles, California, y a lo lejos un perfil de un hombre idéntico a Maluma.

Días después, el considerado uno de los grandes exponentes del reggaetón subió a Instagram una foto donde aparece sentado con Madonna en un estudio de grabación. Así se confirmaron las sospechas en las que la diva del pop le apuesta nuevamente a incursionar en el género urbano, como ya lo había hecho con raperos como Nicki Minaj y Timbaland.

Ahora, Madonna es quien publica en sus redes un adelanto de lo que será esa canción titulada Medellín, como al ciudad de donde es oriundo Maluma. “Esto parece increíble, aún no lo puedo creer, pero sí es una realidad!! El 17 de abril lanzamos nuestra canción #Medellín”, confirmó también el colombiano en sus redes.

Fuente: Infobae

