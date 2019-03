Macron presenta su programa para un ‘Renacimiento Europeo’

En una carta destinada a los ciudadanos europeos, ofrecida en varios idiomas para su publicación en los 28 países miembros de la Unión Europea, el presidente francés presenta una serie de propuestas a tan solo tres meses de las elecciones europeas.

“Ciudadanos de Europa, si me he tomado la libertad de dirigirme a ustedes directamente, no es sólo en nombre de la historia y de los valores que nos unen, sino también porque hay urgencia. Dentro de unas semanas, las elecciones europeas serán decisivas para el futuro de nuestro continente”.

Así empieza la carta de Emmanuel Macron, titulada “Por un renacimiento europeo”, que fue publicada este 4 de marzo en diferentes medios de prensa de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. En Francia, Le Parisien tuvo la exclusividad de la misiva, mientras que en España, El País fue encargado de difundirla.

En esta carta, el presidente francés busca dar “una impulsión” antes de las elecciones europeas del 26 de mayo, explican desde el Elíseo. Pero lo cierto es que este largo texto tiene aspecto de un programa y le permite a Macron entrar de pleno en la batalla electoral con su partido, La República En Marcha (LREM).

Macron empieza por alertar sobre el peligro del Brexit, que representa para él una trampa: “¿Quién les ha contado a los británicos la verdad sobre su futuro tras el Brexit? ¿Quién les ha hablado de perder el acceso al mercado europeo? ¿Quién ha advertido de los peligros para la paz en Irlanda si se vuelve a la frontera del pasado?”, asesta.

El presidente recuerda entonces la importancia de Europa en la historia, que permitió reconciliar “un continente devastado”. La Unión Europea es un mercado, afirma, pero es mucho más que esto y hay que reinventarla “en torno a tres aspiraciones: la libertad, la protección y el progreso”, para lo que llama: su “Renacimiento”.

Defenderse contra injerencias extranjeras

Sin nombrar a Rusia específicamente, el presidente francés se inquieta por las injerencias exteriores en las democracias europeas. “Propongo que se crea una Agencia Europea de Protección de las Democracias que aporte expertos europeos a cada Estado miembro para proteger sus procesos electorales de ciberataques y manipulaciones”, sostiene, añadiendo que se debe prohibir asimismo la financiación de los partidos políticos por potencias extranjeras.

Proteger el continente, junto con el Reino Unido

Para proteger a Europa, Emmanuel Macron presenta varias ideas. En el tema migraciones, dice creer “en una Europa que protege a la vez sus valores y sus fronteras” y propone “revisar el espacio Schengen”. Un espacio en el que regirían un control riguroso de las fronteras y una política de asilo definida, con la creación de una Oficina Europea de Asilo y de una policía de las fronteras común. La inmigración promete de hecho ser el tema principal de las elecciones de mayo.

Propone asimismo establecer un “tratado de defensa y seguridad” para definir las obligaciones de la Unión Europea en términos de defensa, en colaboración con la OTAN: “aumento del gasto militar, activación de la cláusula de defensa mutua y creación de un Consejo de Seguridad Europeo que incluya al Reino Unido”.

En cuanto al sector económico, el presidente francés quiere “reformar” la política europea de competencia y “refundar” su política comercial, sancionando las empresas que van en contra de los intereses o valores europeos, y adoptando una preferencia europea en las industrias estratégicas y en los mercados de contratación pública.

Progreso en lo social, la ecología y las nuevas tecnologías

Macron se hace el defensor del progreso social, defendiendo la idea de que se debe establecer para cada trabajador “un escudo social que le garantice la misma remuneración en el mismo lugar de trabajo, y un salario mínimo europeo adaptado a cada país y revisado anualmente de forma colectiva”.

Progreso también en lo que tiene que ver con el clima, con unas ambiciones claras (“cero carbono en 2050, reducción a la mitad de los pesticidas en 2025”), unas políticas adaptadas, y una novedad, la creación de un “Banco Europeo del Clima para financiar la transición ecológica”, idea apoyada por el climatólogo Jean Jouzel y el economista Pierre Larrouturou.

Sobre el desafío que representan las innovaciones tecnológicas, el presidente francés estima que se debe “regular a los gigantes del sector digital, creando una supervisión europea de grandes plataformas”, y “financiar la innovación asignando al nuevo Consejo Europeo de Innovación un presupuesto comparable al de Estados Unidos para liderar las nuevas rupturas tecnológicas como la inteligencia artificial”.

Una Conferencia Europea para dar la palabra a los ciudadanos

Hacia el final de la carta, Macron hace un llamado para que se organice una Conferencia Europea de aquí al final del 2019, con representantes de las instituciones europeas pero también con ciudadanos como “universitarios, interlocutores sociales y representantes religiosos y espirituales”. Su objetivo será definir una hoja de ruta para la UE y proponer cambios que desemboquen en acciones concretas.

“En esta Europa, los pueblos habrán recuperado realmente el control de su destino. En esta Europa, estoy seguro de que el Reino Unido encontrará su lugar”, recalca Macron, antes de concluir: “Ustedes deciden si Europa y los valores de progreso que representa deben ser algo más que un paréntesis en la historia. Esta es la propuesta que les hago para trazar juntos el camino del Renacimiento europeo”.

Fuente: RFI en Español.

