Ludmila y Betania, las paraguayas que ayudan a combatir incendios en Australia

Dos compatriotas, Ludmila Insaurralde y Betania Gamón, residentes en Sídney, Australia, han tomado la gran iniciativa de realizar voluntariado en el mencionado país, con el objetivo de ayudar a los bomberos en la restauración de los daños ocasionados por los fuertes incendios que azotó al país.

Fueron días intensos, trabajamos con calor de 55 grados, humo, limpiando restos, llorábamos mientras ayudábamos por lidiar con una situación tan dura y enfrentar cara a cara los que veíamos solo en noticias, contó Betania en su Facebook sobre las experiencias que han vivido.

Asimismo, la señorita agregó que “cada vez que me preguntaban de dónde era, contestaba “Paraguay” con orgullo, porque fue el país que me dio los valores de no ser indiferente con quien necesita, y poder hacerlos sentir aquella hospitalidad que tanto nos caracteriza”.

Ambas forman parte de la organización Blazr Aid (Ayuda para incendios), demostrando que no son indiferentes ante la situación que vive Australia y ahora mismo sacude al mundo por las millones de vidas animales perdidas, las familias afectadas y los espacios verdes perdidos a causa de las llamas.

