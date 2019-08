Los siete cantantes que espantan en vivo (el sexto te va a sorprender)

Una voz sonando en el auricular, un espanto en vivo, así suenan muchos de los cantantes que interpretan aquellos temas que encabezan rankings de hits más afamados. Sin embargo, hay una poción mágica que, al parecer, hace y deshace: autotune. Este último es un procesador de audios para vocales e instrumentos, el cual da una afinación más precisa a los diferentes sonidos.

El youtuber Gabriel Meoño, más conocido como Lonrot, publica gameplay, blogs y críticas. Entre sus materiales, un video se viralizo y estuvo en tendencias de YouTube casi todo el fin de semana. En este video, se cita a los cantantes que, sin autotune, asombran e irritan. Fijate en quiénes son:

Tekashi 6ix9ine: en primer lugar, se encentra el rapero estadounidense , autor de uno de los temas más escuchados en los bares, la calle y las discotecas. “Tu hombre te ama, pero tu le’ ere’ infiel”, así expresa el coro de su reciente tema. El chico fue grabado en un concierto y ha sido decepción para muchos.

Bad Bunny: Criticado por su forma de cantar, el cantante de trap está en la lista de peores intérpretes sin autotune. Él mismo postea constantemente videos en los que se lo ve cantando y resalta la diferencia entre el audio que se escucha en spotify y lo que se percibe en un concierto. “El que lo escuche, lo puede traducir a su manera”, alega el youtuber, siendo sarcástico.

Maluma: La debilidad de muchas chicas tampoco canta igual que en las grabaciones, según el video de Lonrot. Así pues, el atractivo y roba corazones colombiano posa entre los peores, con temas como Clandestino o Corazón.

Ozuna: el dueño de los hitsTe robaré, Baila baila y El farsante, de acuerdo a los videos expuestos, en vivo no se parece en nada a la voz de la persona que se oye en los grandes parlantes. De esta manera, el joven de los peinados originales no se salva y asusta cuando un procesador no actúa de filtro de desafinaciones.

Kimberly Loaiza: Esta conocida youtuber se ha lanzado al mundo de la música, grabando varios temas para su canal. Si bien, Kim parece hacerlo con humor, según Lonrot, lo suyo no está en las melodías y los ritmos.

Cristina Aguilera: Aunque no lo creas la cantante estadounidense con millones de reproducciones en YouTube tampoco es lo que aparenta. A pesar de ser conocida por las altas notas que alcanza en sus grabaciones, varios videos revelan que, en vivo, rompe tímpanos.

Bomba Estereo: Una canción estuvo rondando la cabeza de muchos, por su amplia capacidad de quedarse grabada en la mente. Sin que uno sea consciente, ya estaba diciendo “yo te di to mai lov, se fue corriendo y no volvió ma”. Los autores de este hit dan ganas de colocar un hisopo en el oído, cuando de conciertos en vivo se trata.

Mirá el video que los expone con pruebas: