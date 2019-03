Los nuevos servicios de Apple con problemas incorporados

La compañía planea presentar un servicio de video que incluirá series de televisión y películas respaldadas por Apple y brindará acceso a servicios de video digital similares a los de Netflix (pero no iguales a Netflix).

Apple también planea un servicio de suscripción para una colección en línea de publicaciones de noticias y revistas. Los anuncios son parte del esfuerzo de Apple por impulsar más hardware de extensión y servicios digitales para compensar el estancamiento de las ventas de iPhones, que generan el 60 por ciento de los ingresos de la empresa.

Pero hay un detalle. Cuanto más Apple crea sus propios servicios de internet, mayor será la probabilidad de recibir acusaciones por inclinar la balanza a favor de sus propios productos en lugar de actuar como un vendedor neutral de las aplicaciones y el software de otras compañías.

En resumen, Apple ahora tiene un problema “amazónico”. Elizabeth Warren, candidata a la presidencia de los EEUU, y los reguladores europeos están haciendo preguntas difíciles sobre si Amazon.com Inc. está en conflicto como el centro comercial en línea más importante para comprar productos como las baterías Energizer, los pañales para bebés Pampers y la crema hidratante para la piel Neutrogena, y un vendedor de sus propias marcas de pilas, pañales y humectantes.

El doble rol de Apple como distribuidor y propietario de aplicaciones puede no atraer el mismo interés regulatorio, pero algunos socios comerciales no están contentos. La empresa de música digital Spotify Technology Ltd. se ha quejado sin cesar, a veces de manera poco convincente, de que Apple se está dando a sí misma “una ventaja injusta en todo momento” con su servicio competidor Apple Music.

Uno de los puntos de Spotify es que, en teoría, tendría que darle a Apple una comisión del 30 por ciento por cada suscripción de música de Spotify comprada en la App Store si utilizara el sistema de pago de Apple. Eso efectivamente inflaría el costo de una suscripción a Spotify porque Apple no tiene que absorber ese gasto por su propio servicio de música. Spotify elige no utilizar el sistema de pago, lo que dificulta aún más a los usuarios comprar una suscripción.

Spotify no ha dado ejemplos de otras formas en que Apple aprovecha su poder, pero es fácil de imaginar. La aplicación Apple Music viene instalada en cada iPhone nuevo, junto con varios meses gratuitos de servicio de suscripción, y esa es una gran ventaja que Spotify, Pandora y otros servicios de música que dependen de los teléfonos inteligentes no tienen. Apple conoce la identidad de todas las personas que usan iPhones y puede ofrecerles marketing de Apple Music. Spotify no puede. Apple también controla qué aplicaciones se destacan en la App Store, y podría encontrar formas de promover Apple Music u otras aplicaciones de Apple.

El riesgo de conflicto ha sido principalmente un espectáculo secundario, pero cada vez es más difícil ignorarlo, ya que Apple está a punto de replicar su conflicto de Apple Music para videos y noticias. Una vez más, este riesgo es hasta ahora hipotético, pero existen conflictos éticos y comerciales inherentes cuando las empresas actúan como un distribuidor supuestamente neutral y un proveedor de sus propios servicios.

Grandes firmas como Google y AT&T que son influyentes en dirigir a las personas a noticias, restaurantes y tiendas son acusadas frecuentemente de orientar a la gente a la información o al entretenimiento que poseen esas compañías. Les crea problemas con los reguladores y socios comerciales.

Cuanto más Apple fabrica sus propios productos digitales, más se adentra en este tipo de conflictos espinosos. Un posible “Netflix de juegos” de Apple es el más espinoso de todos. Según App Annie, aproximadamente tres cuartos del gasto en aplicaciones móviles provienen de los videojuegos. Si Apple adopta su propio servicio de videojuegos, puede chocar con las compañías que dependen más de Apple para su sustento y generar enormes comisiones para la tienda de aplicaciones de Apple.

Apple necesita los ingresos de sus nuevos servicios digitales. Pero puede que no esté preparado para los dolores de cabeza.

Fuente: Infobae

