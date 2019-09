Los equipos que pujarán por la segunda mitad de la gloria

El joven de 17 años se ha ganado el mote de “La nueva joya” que tiene el club Olimpia. Desde su debut en primera división, hace cinco partidos atrás, ha sido uno de los mejores en cuanto a rendimiento se refiere dentro del frondoso plantel franjeado.

Los números avalan dicha afirmación, tres goles en cinco encuentros. El juvenil ha sido fundamental en el esquema del entrenador Daniel Garnero. López ha encajado de manera sorprendente en el conjunto decano, a tal punto de parecer un futbolista con más de 50 partidos en la categoría profesional.

A su corta edad el atleta ha demostrado ser un futbolista más que interesante y que de mantener el nivel actual nos hace pensar que le espera un gran futuro dentro del fútbol.

En comunicación con la 780 AM, Erik ha expresado que sus buenas actuaciones lo han hecho ganar confianza poco a poco. “Con el trascurso de los partidos voy ganando confianza. Hay que trabajar el doble para superar el nivel que estoy teniendo”, sostuvo.

También se refirió a la satisfacción y orgullo que representa para él tener como compañeros a Roque Santa Cruz y compañía, y tener el apoyo de los mismos, “Hace que me sienta orgulloso de lo que estoy haciendo, que me aplaudan cuando una jugada me sale bien, que me apoyen cuando me sale mal, hace que uno sienta el respaldo de los compañeros, hacen que pueda tener más confianza y que la próxima no tenga miedo a equivocarme”, destacó.

López reconoció ser consciente que como todo jugador que atraviesa “momentos dulces”, luego puede ocurrir todo lo contrario y es por eso que no debe bajar la guardia en ningún momento sobre todo porque él recién está arrancando.

“En el plantel me hablan mucho los experimentados y en casa mi papá, explicándome que no siempre todo es color de rosa. Uno se va dando cuenta de las cosas con el trascurso de los partidos y de la experiencia que uno va teniendo. Esto que está pasando hay que tomarlo con calma y con la cabeza fría”, aseguró.

El juvenil culminó expresando ser caracterizado por mantener siempre la humildad y estar rodeado de las personas que lo acompañaron desde antes de su debut. “Trato de compartir con los amigos y primos que estuvieron siempre conmigo, cuando todavía no debutaba. Uno tiene que saber quienes son las personas que estaban ahí cuando no eras nada y cuando las cosas no iban bien”, afirmó.