Los consejos más efectivos para evitar incendios en tu casa

Cualquier pequeño detalle puede dar paso a que se inicie un incendio en tu casa. Por eso, para que mantengas la atención y no lamentes ninguna tragedia, te dejamos ocho medidas que debés aplicar puntillosamente:

¡No dejemos que se escape! Las piezas, en las que hay cocinas o estufas de gas, tienen que contar con alguna salida o ventilación que comunique con el exterior, pues de lo contrario uno corre peligro de intoxicación. Además, se puede dar una explosión, si se produce un escape de gas.

Tomen distancia: Es importante resaltar que las estufas pueden originar un incendio. Por eso, se deben mantener estos aparatos alejados de otros objetos que puedan quemarse. Por ejemplo, los sofás, las cortinas o las ropas, en especial, deben tomar distancia.

Ojos sobre los niños: Asimismo, las velas son las principales amigas del peligroso. En efecto, no las dejes jamás encendidas sin vigilancia ni tampoco cuando vas a salir de tu casa o te vas a acostar. También, es fundamental no dejar nunca a los niños pequeños solos en casa; en todo caso, dejá a los pequeños al cuidado de alguna persona responsable.

¿A quién alejamos? Mantené los fósforos y los encendedores fuera del alcance de los más traviesos de tu hogar. Antes de salir de tu vivienda o de acostarte, echá un ojo por todos lados para que no se quede encendido ningún aparato que pueda originar un incendio (braseros, fogones, etc.). Además, no olvides cerrar las llaves de paso del gas.

Uso masivo: Conectar varios aparatos en un solo enchufe múltiple sería un grave error. Evitá cometerlo. De igual manera, mantené tus instalaciones eléctricas en buenas condiciones. No hacerlo supondría un grave peligro.

No te creas el electricista profesional: manipular dispositivos o aparatos es una alternativa que nunca debés aplicar, pues es una tarea que suele terminar mal. Así que, ni los repares, si no sabés hacerlo correctamente.

Cada cosa en su lugar: No fumes en la cama y no tires las colillas en cualquier sitio. Esa puede ser la mecha de un gran incendio; por ende, asegurate de que queden bien apagadas. De igual forma, no dudes en llamar a los bomberos, si notás algún humo en tu hogar, ya que cuanto antes, mejor.

Aquí te dejamos algunos números para casos de emergencia: Agrupación Bomberos de la Policía: 131. Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay: 132. Servicio de Emergencia Médicas Extra Hospitalaria: 141. Emergencias Policía Nacional: 911. Servicio SOS (Grúa y Asistencia): 021-229-110.

Con datos de: Bomberos de Barcelona