¿Los Arrom se le burlan en la cara a la justicia paraguaya?

El futbolista de Olimpia Alejandro Silva, visitó este miércoles los estudios de la 780 AM, donde estuvo como invitado del programa Deporte Total.

El jugador charló sobre varios temas, sobre su vuelta al club, primer título con el decano, entre otras cosas. Pero dejando a un lado lo futbolístico, gracias a una llamada telefónica durante la entrevista por parte de un amigo muy especial, trascendió una divertida anécdota vivida hace algunos años.

Juan Manuel Salgueiro, ex compañero suyo en el decano y quien actualmente se encuentra separado del plantel principal de Libertad, reconoció la buena amistad que mantiene con Silva. “Con Ale somos amigos, hermanos, sabe todo lo que le quiero y es un orgullo para mí”, aseguró.

Prosiguió, revelando un gracioso momento que ambos pasaron cuando eran compañeros en el franjeado, posterior a un encuentro. “Como yo no quería manejar después del partido, le di el auto. Clavó el freno y clavó por el parabrisas, luego me confesó que era la primera vez que manejaba”, comentó, entre risas, revelando que Silva no sabía conducir un vehículo.